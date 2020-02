José Alberto Costa: "Porto tem 60% de favoritismo à vitória em Guimarães"

A três dias do V. Guimarães - FC Porto, o antigo jogador José Alberto Costa, que representou os dois emblemas, dá 60% de favoritismo à equipa de Sérgio Conceição na cidade berço e vê um Porto mais moralizado e motivado nas últimas semanas.

"Os últimos jogos do FC Porto demonstram que a equipa está melhor. Foram acompanhados com êxitos não só na vitória com o Benfica, mas também com o facto de terem conseguido chegar a mais uma final (Taça de Portugal). Portanto, nesse aspeto, a equipa estará mais moralizada e motivada do que estava antes deste período, mas agora depende deles e do que o FC Porto possa fazer até final do campeonato. Existirão muitos jogos difíceis para ambas as equipas, mas o FC Porto tem de entrar com o objetivo de ganhar todos e começar já por este com o Guimarães, que, como toda a gente sabe, é extremamente difícil. Divido o favoritismo em 60/40 a favor do FC Porto", referiu em entrevista a Bola Branca.

Conhecedor do ambiente de Guimarães, José Alberto Costa fala de um estádio difícil, por tradição, mas sublinha que os dragões não têm margem de manobra devido ao atraso de quatro pontos para o Benfica, na luta pelo título.



"Tradicionalmente, o Vitória de Guimarães é difícil no seu reduto. Se olharmos para o histórico do Guimarães nas competições europeias e frente a equipas difíceis, embora tivessem perdido, as exibições foram bastante positivas e deram a ideia de que se motivam ainda mais e que se transcendem e crescem nas dificuldades. Além disso, o próprio público de Guimarães é muito entusiástico e fervoroso a acompanhar os seus jogadores, pelo que prevejo dificuldades para o FC Porto. Contudo, o FC Porto só tem um caminho se quiser tentar vencer o campeonato e esse caminho é não perder pontos comparativamente ao Benfica", concluiu.



O jogo Vitória de Guimarães - FC Porto, da 21.ª jornada da Liga Portuguesa, realiza-se no domingo às 17h30. O desafio terá relato direto e integral na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.