Bruno Lage eleito melhor treinador do campeonato em janeiro

Bruno Lage foi eleito o melhor treinador do campeonato em janeiro.

O técnico do Benfica recebeu 28,36% dos votos dos restantes treinadores principais da I Liga. Em segundo, ficou Rúben Amorim, representado por Micael Sequeira, do Sporting de Braga, com 23,23%. Em terceiro, Carlos Carvalhal, do Rio Ave, com 19,40%.

O Benfica, que é líder, venceu os cinco jogos que disputou para o campeonato em janeiro: 0-1 ao Vitória de Guimarães, 2-1 ao Desportivo das Aves, 0-2 ao Sporting e 0-2 ao Paços de Ferreira. Isto resulta num balanço de sete golos marcados e apenas um sofrido.

Apesar de ser o treinador principal do Braga, Rúben Amorim não está inscrito como tal, na Liga, devido ao facto de não ter o nível IV de treinador. Daí a eleição de Micael Sequeira, seu adjunto e devidamente qualificado, para segundo melhor treinador do mês.