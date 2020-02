Um 'emoji' para o perdão? A Finlândia apresenta a sua proposta

O catálogo oficial de ‘emojis’ contém, atualmente, mais de 3 mil opções diferentes, mas nenhuma representa o perdão. A campanha finlandesa “Forgivemoji” quer mudar isso.

O “Forgivemoji” surgiu nos últimos meses de 2019 impulsionado pela Igreja Evangélica Luterana da Finlândia. Em breve, o design selecionado pela ex-Presidente finlandesa, Tarja Halonen, será apresentado à Unicode, o consórcio que controla a seleção oficial de ‘emojis’.

A campanha convidou o público a enviar as suas próprias ideias com o aspeto que um ‘emoji’ do perdão deve ter. De centenas de envios, Halonen selecionou um desenho que apresenta duas mãos com os polegares para cima, frente a um fundo com um coração vermelho.

”A Finlândia tem uma excelente reputação como força global tanto na edificação da paz, como na tecnologia. A campanha ‘Forgivemoji’ reúne estas duas forças de uma forma genial. Espero que a minha participação nesta campanha ajude o ‘emoji’ do perdão a ser aceite no arquivo oficial de ‘emojis’”, explica Halonen.

Através das redes sociais, a campanha conseguiu chegar a mais de dois milhões de pessoas pelo mundo fora.