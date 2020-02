Nuno Melo questiona Bruxelas sobre diretiva que limita autonomia de procuradores

Adélio Pequenino

10 fev, 2020 22:44

Concordo, plenamente, com a posição do Senhor deputado Nuno de Melo. Lamento o silêncio dos lideres dos partidos da oposição com assento na Assembleia da República, nomeadamente do Dr. Rui Rio. Pelo que se vê , a Senhora PGR é um pau mandado do silenciador/ditador António Costa. E não o deveria ser . Cada Procurador tem de ter a liberdade de decidir pela sua própria cabeça. Ou faz acusação ou arquiva. Imposições? Não, não. Será que estamos no antigo Iraque? No tempo do sadam os Juízes daquele País também não tinham autonomia. Tinham de redigir as sentenças de acordo com o tirano. Mas esse tirano também teve um fim trágico. Permita, Senhora PGR, que lhe dê uma opinião: Peça a demissão. Não soube resistir às tentações do demónio António Costa. Vá embora. Muito boa noite.