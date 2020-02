Exploração de lítio em Portugal “não é viável” e pode ser uma “fraude”

Não é viável a exploração de lítio em Portugal, afirma o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, Óscar Afonso, em declarações à Renascença.



“A evolução dos preços, com a dimensão das reservas e com os custos fixos e variáveis associados ao projeto, não consigo perceber como é que pode ser viável”, defende o professor da Faculdade de Economia do Porto.