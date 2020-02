EUA. Candidatos democratas pedem recontagem dos votos nas primárias do Iowa

Dois candidatos às primárias do Partido Democrata norte-americano pediram, esta segunda-feira, a recontagem parcial dos votos do primeiro escrutínio realizado no estado do Iowa.

Pete Buttigieg e Bernie Sanders foram os mais votados na eleição da semana passada, mas têm dúvidas sobre os resultados finais.

O antigo autarca Pete Buttigieg, que ficou em primeiro, entregou um requerimento a pedir a recontagem em 66 assembleias de voto, enquanto o senador Bernie Sanders pede o mesmo em 28.

O Partido Democrata vai agora analisar os pedidos.

As primárias de 3 de fevereiro, no Iowa, ficaram marcados por um grave problema informático que atrasou a divulgação dos resultados.

Pete Buttigieg venceu com 26,2% dos votos, seguido de Bernie Sanders com 26,1%, Elizabeth Warren com 18,1%, Joe Biden com 15,8% e Amy Klobuchar 12,3%.