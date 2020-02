Fernando Negrão contra eutanásia, mas também contra referendo

O deputado social-democrata e antigo ministro da Justiça Fernando Negrão reafirmou este domingo que é contra a legalização da eutanásia em Portugal, mas também rejeitou a convocação de um referendo sobre o assunto.

Em declarações aos jornalistas, durante o 38º congresso do PSD em Viana do Castelo, Negrão começou por recordar que, na última legislatura, votou contra os projetos provenientes da esquerda e do PAN a favor da eutanásia.

"Eu sou contra a eutanásia, ficou claro na última votação que tivemos há cerca de dois anos, no Parlamento. Acho que o valor da vida é um valor supremo e indiscutível e por isso não sou a favor do referendo", explicou.

Negrão considerou ainda que um referendo sobre o assunto "vem fazer uma discussão que não deve ser feita e vem politizar e partidarizar uma questão que não merece que isso aconteça".

Esta madrugada, por larga maioria, foi aprovada no congresso do PSD uma moção temática a favor de um referendo sobre eutanásia - um documento que teve como primeiro subscritor o ex-deputado e ativista de movimentos "pró-vida" António Pinheiro Torres.



"Vamos ver como correm as negociações entre partidos no parlamento para sabermos se é ou não aprovada a possibilidade de um referendo", acrescentou ainda Negrão.