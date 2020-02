"O Estado poderá ter de assumir a responsabilidade por acidentes com carros autónomos"

Rodrigo Maia defende que até 2030 os automóveis vão passar a ser software com rodas. É nisso que a Altran trabalha. A rede 5G vai permitir dar um grande salto no desenvolvimento da tecnologia. Só não teremos carros a conduzir sozinhos nas estradas mais cedo, segundo Rodrigo Maia, por causa da burocracia, da legislação e dos seguros.

O problema, segundo o administrador, é saber quem irá assumir a responsabilidade quando acontecer um acidente. Em última análise, pode ter de ser o Estado.

Que desafios se colocam, a curto prazo, no desenvolvimento da mobilidade?

Na mobilidade e na transformação da indústria automóvel, no que diz respeito ao transporte individual, vamos ver um acrescentar de tecnologia digital dentro dos veículos, que já está a crescer. Aquilo que se prevê é que 90% da inovação que vai aparecer ao longo da próxima década, dentro dos carros, virá exatamente do que tem a ver com o software e pelo que é potenciado por ele. Obviamente, esse enriquecer do ecossistema automóvel, com mais software e mais inteligência, traz também riscos.

Que riscos são esses?

São riscos a diversos níveis. Desde os riscos para o código que está a correr dentro do veículo, que tem que ser bastante testado e verificado, de forma a garantir que tudo aquilo que é colocado dentro do veículo e todo o comportamento esperado do automóvel está de facto verificado e que não vamos ter situações inesperadas, como por vezes já acontece, mas que não vão poder acontecer no futuro. A partir do momento em que as marcas assentarem toda a sua política de comunicação em cima da fiabilidade do software que têm a correr dentro dos carros, esse mesmo software não pode falhar, porque isso destruirá o valor da marca.

Também importante é como se responde a ameaças externas, como é que os carros, estando conectados, ligados a infraestruturas, como é que são resilientes a ataques externos, seja fortuitos, por pessoas que não têm intenção de estragar mas que podem provocar dano, seja por ataques que são verdadeiramente direcionados para causarem danos na infraestrutura de software que corre dentro do carro.

Podemos dizer que a evolução se faz em dois campos: a evolução da própria tecnologia e convencer o consumidor da segurança do produto?

Teremos sempre que ter em mente as duas perspetivas. O consumidor vai aceitar, normalmente, que a tecnologia vai invadindo o seu espaço. Temos visto isso nos mais diversos ecossistemas, desde as comunicações móveis, até à forma como nos relacionamos com as entidades e sistemas públicos, com os bancos. Em todas essas áreas a tecnologia entrou nas nossas vidas e fomos aceitando, reconhecendo o risco, mas aceitando que do outro lado há uma entidade que se preocupa com esse risco.

No caso da indústria automóvel, essa confiança também terá que ser conquistada, garantindo que, por um lado, há regulação, há formas de controlar a tecnologia que está a ser posta dentro do veículo e que foi verificada e validada de forma a poder dar o comportamento esperado. Mas temos também que avançar pela confiança e transmitindo confiança aos utilizadores dessas mesmas tecnologias. Uma coisa que nos ajuda é que as gerações estão sempre em evolução e, portanto, aquilo que é mais difícil de aceitar para pessoas com idades mais avançadas, para os jovens torna-se imediato. Vemos isso com a tecnologia, cada nova geração tem mais apetite tecnológico do que a anterior, isso faz com que a adoção tecnológica vá sempre progredindo.