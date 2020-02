Jantar dos Leões de Portugal sob o signo das "nuvens negras"

O jantar anual dos Leões de Portugal, associação de solidariedade do Sporting, realiza-se, na noite desta sexta-feira, sob o signo de "nuvens negras", ainda que com esperança numa recuperação rápida do clube.

"A nossa capacidade de resiliência e de generosidade vai para além das dificuldades que existem no momento. Queremos que as dificuldades sejam ultrapassadas e acho que vão ser. Encontraremos sempre um excelente caminho para as ultrapassar, embora reconheça que a época não é das mais fáceis. Não será dos momentos mais difíceis da história do Sporting, mas é, certamente, um momento delicado e com algumas nuvens negras", refere a presidente dos Leões de Portugal, Maria Helena Dias Ferreira.



O encontro anual dos Leões de Portugal realiza-se num hotel de Lisboa, com a presença confirmada de elementos dos órgãos sociais do clube e de atletas do futebol e modalidades. O encontro promete grande fervor clubístico e a habitual entrega de bolsas de estudo para este ano letivo:

"É um programa que nos orgulha muito. É, talvez, um caso único no mundo, em que adeptos e associados de um clube se juntam para incentivar e motivar os jovens adeptos e associados desse mesmo clube. É muito importante realçar que, ao longo destes 34 anos, este evento não falhou em nenhum ano e, portanto, este ano é-nos possível realizar mais uma vez este evento e esta cerimónia. Está prevista a presença de atletas quer do futebol sénior, quer das modalidades, porque, tanto uns como outros, fazem entrega de uma bolsa em representação desses grupos. Os órgãos sociais do Sporting também se fazem representar e também temos representação da nossa autarquia."

Sobre o momento actual, Maria Helena Dias Ferreira apela a que o Sporting seja poupado.



"Eu penso que o Sporting tem de ser poupado. É isto que nós e instituições como as nossas, que são de serviço e de fazer bem a toda a comunidade sportinguista, achamos. Ainda que haja exigência e que se solicite que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, nós achamos que, com convulsões sucessivas, não se melhora. A união é essencial e tem de partir de todas as frentes", conclui.