O relato dois mil. Futebol, capicuas e números redondos

Até hoje, o Futebol Clube do Porto e o Benfica já se defrontaram 242 vezes, um número que é uma capicua, isto é, igual de trás para a frente e da frente para trás.

Em 242 jogos, o Porto venceu 94 vezes, o Benfica 88 e os outros 60 jogos foram empates.

É uma daquelas curiosidades interessantes que só acontecem no universo dos números. Na verdade, a forma como olhamos para os números depende do quão curiosos eles se afiguram aos nossos olhos. As capicuas são um exemplo e os números redondos também.

Quando, amanhã, sintonizar a rádio, o jornalista da Renascença Pedro Azevedo vai estar no Dragão para fazer o relato número 2000 da sua carreira. Já lá vão 33 anos. Em 2000 relatos, há muito mais do que campeonato português, provas europeias de clubes, seleção nacional e Taças Intercontinentais.

O relato é a emoção do entretenimento, seja na euforia de um golo, na beleza de uma jogada, seja no limite da existência humana. Ou até na alegria de ficar sem voz pela conquista de Portugal no campeonato da Europa.

Pedro Azevedo, 1999 relatos de futebol em três décadas de carreira. Amanhã será o 2000.

Se uma transmissão de futebol tivesse apenas 90 minutos, estaríamos a falar de 180 mil minutos de arte a dizer futebol. 180 mil minutos, o correspondente a 125 dias, no mínimo.

Para ter uma ideia, se fosse um relato contínuo - algo humanamente impossível - é como se Pedro Azevedo começasse a 1 de janeiro e só terminasse a 4 de maio.