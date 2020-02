Médico foi agredido a murro na urgência do Centro Hospitalar de Vila Real

Um médico foi agredido com um murro por um acompanhante de uma paciente que morreu no hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. A agressão ocorreu na terça-feira, às 20h30, no serviço de Urgência.

Em comunicado, o CHTMAD "confirma que se registou um incidente no dia 4, envolvendo um médico no Serviço de Urgência da Unidade Hospitalar de Vila Real, o qual resultou em ferimentos ligeiros no profissional".

Em consequência do incidente, "a segurança do centro hospitalar sanou de imediato o conflito e acionou as autoridades (PSP), que se deslocaram ao local e tomaram conta da ocorrência", acrescenta a nota.

A PSP foi chamada à urgência do hospital, tomou conta da ocorrência e participou o caso ao Ministério Público.

O conselho de administração do CHTMAD sublinha que, apesar de este ser um caso isolado, "refuta este tipo de conduta" e "manifesta a sua solidariedade para com o profissional e informa que disponibilizou o apoio necessário".