Clássico “muito importante”, diz Simão

Simão Sabrosa, antigo futebolista do Benfica, diz que o resultado do próximo FC Porto – Benfica “não vai ser decisivo, mas é muito importante” para as águias consolidarem a liderança na I Liga.

“Não vai ser decisivo, mas é muito importante. Se o Benfica ganhar fica com 10 pontos e o FC Porto vai querer reduzir [a diferença pontual]. Vai ser um jogo de máxima concentração, não vão ser só 90 minutos”, referiu.

O ex-capitão encarnado acredita que Rafa pode ser decisivo, uma vez mais, num jogo grande, como foi em Alvalade, contra o Sporting.

“Acho que as duas equipas estão bem. O FC Porto depois daquele murro na mesa do Sérgio Conceição começou, de facto, a jogar melhor, a ganhar e a marcar mais golos”, defendeu.

Simão Sabrosa não esquece os “papéis invertidos” na temporada passada, relativamente à diferença pontual na classificação, e alerta para a intenção do FC Porto em fazer igual recuperação de sete pontos.

“[O Benfica] vinha em segundo [lugar], recuperou sete pontos e foi campeão. O FC Porto também acredita que pode chegar ao primeiro lugar, mas ainda falta muito campeonato”, terminou.

Simão falou ao lado de Jorge Andrade à margem de uma iniciativa publicitária, a 48 horas do jogo do Dragão.

O FC Porto – Benfica está marcado para este sábado, às 20h30.