Coronavírus “pode ter consequências positivas” para Portugal, diz ministra

O coronavírus "até pode ter consequências bastante positivas" para as exportações portuguesas do sector agroalimentar para os mercados asiáticos. A frase é da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque. À margem de uma visita às empresas portuguesas que participam na Fruit Logistica, a mais importante feira de frutas e legumes, a ministra da Agricultura revelou não ter dados que permitam fazer uma avaliação, acreditando, ainda assim, que as consequências do novo coronavírus até podem beneficiar as exportações nacionais.

"Acho que até pode ter consequências bastante positivas. Ainda assim, não tenho dados que me permitam fazer uma avaliação. Atendendo a que é um mercado emergente, em crescimento explosivo, temos de preparar-nos para corresponder à nossa ambição que é reforçar as nossas vendas e equilibrarmos a nossa balança comercial", sublinhou Maria do Céu Albuquerque em declarações aos jornalistas.

O Governo anunciou em 09 de janeiro que mais cinco empresas nacionais podem exportar carne de porco para a China, juntando-se assim aos quatro operadores que já tinham recebido luz verde.

Questionada sobre o aumento da confiança da carne de porco portuguesa, face à propagação do coronavírus, a ministra da Agricultura confirmou.

"É verdade. A Ásia e a China têm um problema de saúde publica, nomeadamente com a peste suína africana, e também isso se veio a demonstrar enquanto um potencial para promover as nossas exportações (...) São mercados muito exigentes, do ponto de vista da criação e verificação das condições legais, mas também do próprio produto (...)", revelou a governante.

"Aquilo que fazemos, através da Direção Geral de Alimentação e Veterinária é um trabalho de grande proximidade com o apoio do AICEP para podermos continuar a promover os nossos produtos lá fora", acrescentou. Na Fruit Logistica participam 32 empresas portuguesas. Metade da comitiva chinesa cancelou a sua presença na feira que começou hoje e termina na sexta-feira.