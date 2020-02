Leixões reclama 25% da venda de Tapsoba e leva o caso até à FIFA

O Leixões prepara-se para defender na FIFA a nulidade do contrato entre o Vitória de Guimarães e o Bayer Leverkusen, relativo à transferência de Tapsoba, apurou Bola Branca.

O emblema de Matosinhos considera que a SAD do clube minhoto, liderada pelo presidente Miguel Pinto Lisboa, agiu de forma ilegal ao assumir, perante os alemães do Leverkusen, a totalidade dos direitos sobre Tapsoba.

De acordo com as informações recolhidas, no dia 31 de janeiro - último dia do mercado de transferências - o Vitória terá comunicado à SAD do Leixões a intenção de adquirir 20% dos direitos sobre o jogador. No entanto, apesar dessa manifestação de interesse, não terá sido efetuado qualquer pagamento, nem assinado qualquer acordo nesse sentido.

Tapsoba chegou a Portugal em 2017, proveniente do Ouagandougou, do Burquina Faso, para representar a equipa de juniores de Leixões. Apenas meia temporada depois, em janeiro de 2018, trocou o clube de Matosinhos pelo Vitória de Guimarães, sendo que o Leixões ficou com 25% do passe.



O Vitória de Guimarães anunciou que o acordo com o Leverkusen foi fechado por 18 milhões de euros. O Leixões reclama 25% do valor, corresponde a uma verba de 4,5 milhões de euros.

Acrescem ainda sete milhões de euros por objetivos, aos quais o Leixões terá também direito a 25% do valor correspondente, caso sejam cumpridos.

Tapsoba, de 20 anos, fez duas temporadas e meia no Vitória de Guimarães, mas só se estreou pela formação principal esta época, com oito golos apontados em 32 jogos oficiais, números que convenceram o Bayer Leverkusen e que levaram à tentativa da compra de mais 20% do passe junto do Leixões.