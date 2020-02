Novo diretor nacional da PSP toma posse esta segunda-feira

A cerimónia decorre no Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, em Lisboa.

O MAI indica também que o novo diretor nacional da PSP participou em diversas ações de intercâmbio no domínio técnico e tático envolvendo unidades de operações especiais contraterroristas de diversos países e foi perito nacional no Grupo de Trabalho Técnico para Grandes Eventos e Informação relacionada com Terrorismo (METRI PRUM).

Enquanto comandante da Unidade Especial de Polícia, entre maio de 2008 e fevereiro de 2012, participou no planeamento e no comando de diversas operações policiais complexas e de elevado risco, ocorridas em território nacional, nomeadamente as relacionadas com a realização da Cimeira Ibero-Americana (novembro de 2009), a visita do Papa Bento XVI (maio de 2010) e a realização da cimeira da NATO (novembro de 2010), destaca a nota do MAI.

No desempenho das funções de diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança exerceu o comando estratégico de diversas operações policiais complexas relacionadas com a gestão da segurança de grandes eventos desportivos e manifestações com dimensão nacional.