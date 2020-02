“Eu nasci para estar” no Parlamento, diz Joacine

A deputada eleita pelo Livre, Joacine Katar Moreira, diz que nasceu para estar na Assembleia da República e que vai "continuar a trabalhar com a confiança de uns e sem a confiança de outros".

"Que ninguém me diga que eu não estou onde devia estar. Eu nasci para estar ali [Parlamento]. Eu vou continuar ali. Eu não me imagino em mais sítio nenhum hoje", afirmou a deputada no final da manifestação antirracista e anti-violência policial que decorreu no sábado em Lisboa, e cujo vídeo foi partilhado na sua página do Facebook.