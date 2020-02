Chamusca. Quatro pessoas caíram dentro de fossa, três morreram

Três homens morreram este sábado depois de caírem dentro de uma fossa de exploração pecuária, e uma quarta vítima foi transportada em estado grave para o hospital, adiantou fonte oficial do Comando-Geral da GNR. "Estão três mortos confirmados, do sexo masculino, com 30, 34 e 50 anos", referiu a mesma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Quatro pessoas caíram dentro de uma fossa de uma exploração pecuária na Herdade da Galega, Chamusca, distrito de Santarém, tendo o alerta sido dado pelas 15h33, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Fonte do CDOS de Santarém adiantou que os trabalhos estão a decorrer, sendo que, de três, "duas pessoas já foram retiradas" da fossa, sem adiantar mais pormenores. Uma quarta vítima, também do sexo masculino, de 20 anos, está no hospital em estado grave, segundo a GNR.

Segundo o CDOS de Santarém, durante o acidente uma quinta pessoa – uma mulher de cerca de 25 anos, de acordo com a GNR –, que será familiar das vítimas, terá sido acometida de uma doença súbita e foi assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no local.

Para o local foi acionado uma unidade de psicólogos.