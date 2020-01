Lage admite mais uma contratação, mas não será Taremi

Bruno Lage admite que o Benfica poderá ainda fazer mais uma contratação nesta janela de transferências, mas risca o nome de Taremi, do Rio Ave, associado nos últimos dias aos encarnados.

"Para vocês o mercado está quase a fechar, mas para nós ainda falta muito tempo. Estamos a ir ao encontro do número ideal de jogadores, dois por posição. Equilibrado, competitivo e com oportunidade justa para todos jogarem e se sentirem confortáveis. Vamos analisar, ainda poderemos ponderar uma entrada, falar com o jogador primeiro, e se ele estiver disposto a vir correr por nós, porque jogar ele sabe, pode entrar nesta equipa, mas é preciso correr, mas não é esse nome [Taremi]", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico das águias despediu-se de Fejsa, que trocou o Benfica pelo Alavés e falou sobre o caso de Zivkovic, que não deverá deixar o clube nesta janela de transferências.

"Foi um excelente atleta e como homem um dos melhores com quem trabalhei. Saiu um jogador carregado de títulos, quer no Benfica, quer por onde tem passado. Um abraço para ele e desejar-lhe a melhor sorte do mundo", disse.

"Tratamos todos com enorme respeito. Percebemos que, em função do que é o rendimento da equipa, é o jogador com menos utilização, mas falaremos em concreto sobre tudo mais tarde", rematou.