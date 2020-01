Autarca de Olhão defende que marroquinos intercetados não devem ter estatuto de refugiados

O caso destes 11 imigrantes ilegais, que foram intercetados pela Polícia Marítima ao largo da ilha da Armona, junto a Olhão, é o segundo no espaço de cerca de dois meses no Algarve.

O presidente da Câmara de Olhão, António Miguel Pina, considerou, esta quarta-feira, que as autoridades portuguesas não devem atribuir o estatuto de refugiado e de proteção internacional a imigrantes ilegais provenientes de Marrocos como os 11 hoje intercetados numa embarcação no Algarve.

O presidente da autarquia de Olhão defende o seu enquadramento laboral, mas não com estatuto de refugiado.

“É um segundo sinal. Tivemos o primeiro e, ao haver um segundo sinal, é preciso olhar bem para este tema. É verdade que temos que acolher, [temos] que ser humanos com estes cidadãos marroquinos, mas também não devemos confundir, na minha opinião, aquilo que é o caso cidadãos e migrantes no Mediterrâneo, na Síria, na Líbia, onde aí há, de facto, a fuga à guerra e a situações de vida deploráveis, com estas situações”, afirmou o autarca de Olhão.

António Miguel Pina frisou que estes casos são de “imigração ilegal” e os ocupantes da embarcação intercetada hoje são “tanto quanto se sabe, da mesma cidade” de onde provinham os nove que chegaram a uma praia, em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, em dezembro.