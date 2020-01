Edmundo afasta saídas de Jota e Florentino. "Mística faz-se com esta rapaziada"

Edmundo traça a linha de futuro do universo do Benfica em concordância com a atual direção e elogia, em declarações a Bola Branca, a decisão de renovar o contrato de Jota e a recusa de negociar a saída de Florentino na presente janela de transferências.

Na opinião do antigo defesa, SAD e direção do Benfica estão "a trabalhar no bom caminho" no que diz respeito à aposta na valorização de quem sente a "mística" do clube e a pode transmitir a outros jogadores.

"A mística benfiquista faz-se com esta rapaziada toda que tem vivido há muitos anos nesta casa, até porque, mais tarde, serão eles que vão passar aos outros jogadores que vêm o que é a mistica do clube. Isso é importantíssimo", salienta Edmundo, sem deixar de comentar que, por vezes, sair para jogar com mais regularidade pode funcionar ao contrário do esperado e prejudicar a carreira de uma jovem promessa.



"O jogador evolui a jogar, porque só treinar não chega. Contudo, há a outra face da moeda, porque as coisas podem não correr bem. Vão para clubes onde o objetivo é que os miúdos joguem e tenham rendimento, mas pode correr mal. Assim, ficam na sua casa de origem sob a alçada de quem os conhece bem", sublinha o antigo defesa.

Zivkovic ainda pode triunfar na Luz

O caso Zivkovic também merece a atenção de Edmundo, que conta ainda com passagens por clubes como o Vitória de Setúbal, o Belenenses e o Estrela da Amadora. O antigo defesa do Benfica diz confiar que o sérvio ainda terá oportunidades para mostrar o que vale, sobretudo se colocar os olhos no exemplo dado, esta temporada, por Franco Cervi.

"Acho que o Zivkovic ainda vai ter oportunidades, esta época. Neste momento, está parado e tapado por outros jogadores. Mas veja-se o caso do Cervi, em concreto, que foi um exemplo. Toda a gente pensava que ele já não teria minutos no Benfica, que já não teria capacidade para ajudar o Benfica e, neste momento, está a contrapor tudo isso", assinala.

Edmundo acrescenta que, nestes casos, é tudo uma "questão de oportunidades e de tempo": "O Cervi trabalhou, evoluiu, fez o seu papel e, neste momento, é uma peça fundamental neste Benfica atual."