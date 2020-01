Benfica quer Pedrinho?

O Benfica estará a tentar a contratação do extremo brasileiro Pedrinho, do Corinthians.

Segundo “A Bola”, Dirigentes encarnados estiveram reunidos esta quarta-feira com o presidente do clube brasileiro e com um dos empresários do internacional sub-23 do Brasil.

A imprensa brasileira fala num valor entre os 25 e os 30 milhões para se efetivar a transferência.

Na época passada, Pedrinho participou em 57 partidas do Corinthians e fez sete golos.

O mercado de transferências fecha na sexta-feira, dia 31.