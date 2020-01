Aeroporto de Lisboa. Malas escondiam cocaína suficiente para 76.500 mil doses

A Polícia Judiciária deteve dois cidadãos estrangeiros, que vinham de um país da América do Sul, suspeitos de tráfico de droga no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A cocaína, que estava “meticulosamente dissimulada nas respetivas bagagens”, seria suficiente para a composição de pelo menos 76.500 doses individuais, avança o comunicado enviado à redação.

Os dois homens, com 21 e 23 anos, foram detidos no “quadro de um inquérito em curso no qual se investigam as atividades de um grupo de indivíduos suspeitos de se dedicarem à introdução de cocaína em território nacional e noutros países europeus através de Portugal”, descreve o mesmo texto.

Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.