Secretária de Estado das Comunidades. "'Há portugueses sem-abrigo na Venezuela"

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, diz que, embora em número reduzido, há na Venezuela portugueses sem-abrigo.

"Há portugueses na lista dos sem abrigo, mas são poucos", diz à Renascença a secretária de Estado das Comunidades, a partir da Venezuela, onde se encontra há quatro dias em visita aos portugueses que residem no país.

"Constatei que é uma comunidade que continua a querer permanecer, mas com as dificuldades que o país representa", acrescenta.

Berta Nunes revela que tem recebido informação que dá conta da vulnerabilidade de muitos dos nacionais que vivem na Venezuela, em particular de idosos que estão sozinhos. 'Visitamos uma organização não governamental ["Regala una Sonrisa"] que nos vai ajudar a procurar os idosos portugueses que estão sozinhos, em suas casas, em situação dificil e de indigência".

Visitas a lares e unidades clínicas, reuniões com conselheiros que representam a comunidade portuguesa, com ONGs, escolas, associações têm sido algumas das diligências da secretária de Estado no terreno.

Berta Nunes revelou que o Governo português está a ponderar alargar o leque de medicamentos que distribui aos portugueses na Venezuela, incluindo fármacos para doenças crónicas. "A crise venezuelana deixou de ser notícia na imprensa de Portugal, mas os portugueses radicados na Venezuela continuam a precisar de apoio", argumenta.