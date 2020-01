“Aconselharia prudência” sobre o fim dos Vistos Gold

O presidente da Câmara de Lisboa pede ao Governo para que pense bem na medida sobre o fim dos Vistos Gold, sobretudo para os municípios em volta da capital.

“Aconselharia prudência na gestão da especialidade, porque o Barreiro, Almada, Montijo, Palmela, Setúbal, Loures não são município de Lisboa nem têm a mesma situação imobiliária nem a mesma situação de investimento”, afirma.

No espaço de comentário do programa As Três da Manhã, Fernando Medina defende uma avaliação na especialidade desta proposta do PS, no sentido de “calibrar o instrumento”.

O socialista mostra-se a favor dos Vistos Gold, por considerar que “Portugal não deve diminuir instrumentos de atração de investimento para o país”.

“O problema é se o investimento depois tem algum efeito de reprodução do ponto de vista do crescimento da economia e do ponto de vista do investimento duradouro e a conclusão que temos hoje, do ponto de vista da aplicação, é que é largamente uma aplicação em imobiliário”, começa por dizer.

Por isso, numa alteração que venha a ser feita, poderá concentrar-se “o benefício sobre investimento produtivo e não sobre investimento imobiliário”, sugere.

“Mas não defendo que se acabe com o instrumento, por muitas críticas que tenha”, e “digo isto da mesma maneira que falo de outros instrumentos, como os regimes fiscais para residentes não permanentes e outras matérias que são essenciais do ponto de vista de atração de investimento para o país”, defende Fernando Medina.

“É enganar os portugueses”, diz Taborda da Gama

João Taborda da Gama, que partilha o espaço de comentário na Renascença com Fernando Medina, tem uma opinião diferente da do autarca lisboeta.

“Dizer que se vai acabar com os Vistos Gold em Lisboa e Porto para acabar com a especulação imobiliária e para incentivar o investimento no interior é enganar os portugueses”, afirma.

“Porque, como é óbvio, não são os Vistos Gold responsáveis pela especulação imobiliária”, sustenta, defendendo também que não é acabando “com um programa que atrai pessoas para casas de mais de meio milhão de euros, e muitas vezes de vários milhões”, que “as classes médias vão passar a comprar casas no Chiado”.