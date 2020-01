Ministro da Defesa. Saída das tropas portuguesas do Iraque pode estar por duas semanas

Algumas das saídas são, em particular no contexto de uma economia a crescer e de desemprego baixo. Temos militares com elevados níveis de formação, médicos, pilotos, mecânicos da Força Aérea, estas são áreas de procura nas empresas públicas que estão dispostas a dar melhores salários e a pagar as indemnizações que os militares têm de pagar quando saem antes de cumprirem o período de compromisso.

Fizemos um aumento significativo da ordem dos 8% de 2018 para 2019, de 580 para 635 euros à entrada [para soldado]. Claro que gostaria de dizer que vamos aumentar toda a gente, mas esta problemática tem de ser pensada no que é comportável para as finanças públicas como em relação à comparação com as outras áreas da administração pública, desde logo as forças de segurança. É um trabalho que ultrapassa de longe o universo da Defesa.

Significa que os recrutas vão ganhar logo à entrada o mesmo que no período inicial do contrato de seis anos, em vez de ter esse período prévio de cinco semanas em que ganham menos. Isso pode ser muito penalizador para um jovem recruta que vem de Bragança ou de Faro e que tem dificuldades em financiar o seu regresso a casa ao fim de semana. Temos que evitar que os jovens que sentem vocação militar não a possam assumir completamente por razões pecuniárias.

O plano não está orçamentado, é um plano para cinco anos com vários elementos, alguns dos quais requerem verbas. O nosso compromisso é encontrar as verbas necessárias nos momentos certos.

É uma hipótese na medida em que não está contemplada na versão inicial da proposta do Orçamento do Estado, estamos no processo de discussão da Assembleia do qual sairá a versão final. Foi uma proposta do PSD e outros também manifestaram interesse. Vamos ver se há possibilidade de enquadramos essa despesa na negociação que é feita em todas as áreas da governação. É algo que consta do nosso programa para profissionalização, atingiremos esse objetivo em breve, não posso garantir que seja já em 2020, mas será em 2021, se puder ser em 2020 tanto melhor.

Foi possível, num primeiro momento, dar força moral a uma instituição que se ressentia bastante do desastre de Tancos e, agora, no início de uma nova legislatura temos um horizonte diferente e a estabilidade desejável nas Forças Armadas.

Esse é um desafio de já dez ou 15 anos, do qual se tem consciência mais apurada nos últimos anos. É um dos grandes temas que me tem ocupado e que me ocuparão nos próximos tempos. No entanto, estes 15 meses foram repartidos em três meses de um Governo e 12 meses de outro, com um horizonte completamente diferente.

Em entrevista à Renascença e ao “Público”, Gomes Cravinho faz um balanço dos seus 15 meses à frente do Ministério da Defesa. Reconhece o grande desafio da falta de efetivos e das dificuldades de recrutamento, mas sente-se cómodo com o Orçamento do seu departamento.

A saída das tropas portuguesas do Iraque poderá estar por duas semanas, admite o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Os 35 homens enviados em novembro para a formação do exército do Iraque estão parados desde o início do janeiro, aquando do raide norte-americano que matou o general iraniano Qasem Soleimani.

A falta de efetivos não impede o acesso à formação?

Esse é um problema transversal a vários países. As 43 medidas para a profissionalização têm abordagens distintas e o gestor da carreira do militar que criámos tem por objetivo assegurar que cada militar tenha alguém que olhe para a sua situação e diga se está ou não a progredir do ponto de vista de enriquecimento pessoal.

Os números estão a melhorar, houve uma melhoria de 2018 para 2019, o recrutamento suplantou as saídas. É uma melhoria modesta que não quero sobrevalorizar, quero que aconteça ano após ano.

Há médicos do Hospital das Forças Armadas a pagar 100 mil euros de indemnização para saírem das fileiras. Como se pode resolver este problema?

Não são os médicos que pagam elevadas quantias para saírem, são as empresas do setor privado que as custeiam. Há medidas tomadas e em curso que vão alterar a situação do Hospital das Forças Armadas. O Orçamento prevê já a contratação de 25 médicos, mas, mais importante, é a reorganização do sistema de saúde militar colocando a gestão dos médicos militares acima do posto de capitão no Estado Maior General das Forças Armadas para que haja uma lógica de conjunto em vez de estar dividida pelos ramos.

As decisões que tomei no despacho de final do ano de novembro vão no sentido de racionalizar um sistema que não era racional, pois havendo um hospital central das Forças Armadas não havia nenhuma lógica de conjunto na gestão do hospital.

Como está o pagamento das dívidas aos hospitais privados?

Pela primeira vez, o IASFA [Instituto de Apoio Social das Forças Armadas] está a abater dívida, foram 15 milhões de euros em 2019, outros 15 milhões em 2020 e mais 15 milhões em 2021, o que vai permitir o pagamento das dívidas. Vamos reestruturar as condições que levaram ao aumento da dívida e, por isso, há um aumento de 5,5 para 8,5 milhões de euros na assistência complementar do IASFA.

Não voltará a acontecer hospitais dizerem que não aceitam consultas ou tratamento de militares?

Há um diálogo estreito com os hospitais que já perceberam que aconteceu muita coisa nestes últimos meses e agora estamos a tratar de aspetos técnicos, os mesmos com que a ADSE se está a confrontar, relacionados com atos médicos não tabelados.