Gil Vicente quer explorar "intranquilidade emocional" do FC Porto

O treinador adjunto do Gil Vicente Mário Nunes espera conseguir explorar o momento negativo do FC Porto, para sair do Dragão com os três pontos, no encontro que encerra a 18.ª jornada do campeonato.

"Sabemos que o Porto não estará no seu melhor momento, em termos anímicos e físicos. Tentaremos aproveitar isso. Sabendo que podem estar desgastados, vamos tentar manter um jogo intenso que possa fazer com que o desgaste se note e manter uma boa organização defensiva e tentar explorar alguma intranquilidade que eles possam ter, em termos emocionais", assumiu o adjunto de Vítor Oliveira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Mário Nunes sublinhou que espera encontrar um FC Porto "de orgulho ferido", a tentar reverter o mau momento "o mais rapidamente possível e resolver o jogo o quanto antes". O Gil Vicente não será "uma equipa submissa e a querer segurar só aquele pontinho".

"Podem esperar um Gil Vicente organizado, que procura controlar os momentos de jogo, tenta não ser apanhado desequilibrado e, sempre que tiver a bola, procurar marcar golos. Tentaremos disputar ao máximo os três pontos e trazê-los para Barcelos. Criar o máximo de dificuldade ao adversário, procurar explorar ao máximo as debilidades", afirmou.

Apesar da possível debilidade emocional, Mário Nunes alertou que o FC Porto "continua a ter jogadores de muita qualidade e uma boa base da equipa que há dois anos foi campeã". "É uma equipa extremamente forte. Temos de estar muito cautelosos", assinalou.

O FC Porto-Gil Vicente joga-se na terça-feira, às 20h15, no Dragão.