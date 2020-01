"Vistos Gold e Isabel dos Santos não são exatamente a mesma coisa", diz Centeno

Mário Centeno faz questão de diferenciar a problemática associada aos Vistos Gold daquela relacionada com o caso Luanda Leaks, que envolve a empresária africana Isabel dos Santos.

Nesta segunda-feira, no Parlamento, o ministro das Finanças respondeu à deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, que classificou os Vistos Gold como uma “aberração moral”.

“É evidente que o grau de exigência associado aos Vistos Gold é algo que nos deve a todos preocupar e as autoridades – as que concedem, as que supervisionam e as que autorizam os Vistos Gold – devem atuar sempre que necessário”, afirmou o ministro de Estado.

“Mas é importante que não se confundam os temas, porque o tema Visto Gold e o tema Isabel dos Santos não são exatamente a mesma coisa”, sublinhou.

Os Vistos Gold foram criados para promover o investimento e a criação de emprego em Portugal, facilitando a entrada e residência em território português.

A abolição deste incentivo é uma das alterações ao Orçamento do Estado que o Bloco de Esquerda propõe.