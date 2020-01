Silas. “O meu lugar está à disposição desde o primeiro dia"

O treinador do Sporting reafirma que o seu lugar “está à disposição desde o primeiro dia. Não estou agarrado a nada”.

Jorge Silas desvaloriza a diferença pontual (19 pontos) para com o Benfica.

“Esses 19 pontos não me dizem nada. Entro em cada treino e jogo sempre seguro do que vou fazer. O meu lugar está sempre à disposição, seja qual for o resultado. Se um dia tiver de sair, saio. Não me dizem nada essas questões, podia ganhar e sair se o clube assim o entendesse. Comigo é muito fácil chegarmos a acordo, seja para trabalhar ou deixar de trabalhar. É sempre muito simples - só estou onde as pessoas me querem e onde eu quero também”, acrescentou.

O técnico dos leões garante que “a única garantia” que tem “é o contrato que assinei, mas posso sair a qualquer momento. As garantias não me dizem nada”.

“Esta é a profissão mais volátil do mundo (…), mas sou inabalável. Podem dizer o que quiserem - entro sempre com muita confiança nos jogos e nos treinos, com vontade de melhor os jogadores e a mim como treinador”, acrescenta.

Em conferência de imprensa, Silas foi questionado sobre se não seria melhor começar a pensar na próxima época.

“Não porque temos algumas metas como a Liga Europa, onde acreditamos ser possível passar à próxima fase, e temos a segunda volta do Campeonato para jogar e o segundo lugar não está descartado”, referiu.