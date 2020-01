Sérgio Conceição coloca “lugar à disposição". "Falta união" no FC Porto

O treinador do FC Porto colocou o seu lugar à disposição do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em declarações à flash interview da Sporttv, Sérgio Conceição queixa-se de “falta de união dentro do clube”.

"Mais uma vez a infelicidade. Num jogo que podia cair para qualquer um dos lados, com grande intensidade, o Braga mais uma vez a demonstrar características que durante a época muitas vezes não se vê, no sentido positivo. Temos de olhar para dentro. É preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. E não falo do grupo de trabalho, falo de toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições. Primeiro ano muito difícil, sem reforços e sem dinheiro. No segundo ano houve falta de verdade desportiva. No terceiro, falta de união dentro do clube", disse.



Os dragões perderam 1-0 a final da Taça da Liga, diante do Sp. Braga.