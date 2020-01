O Liverpool empatou 2-2 em casa do Shrewsbury, equipa do terceiro escalão do futebol inglês, para a Taça de Inglaterra.

Com este tropeço, a equipa de Klopp é obrigada a fazer uma segunda partida para decidir quem segue em frente.

Os golos dos reds foram apontados por Jones e Love (autogolo). Já para o Shrewsbury bisou Cummings.