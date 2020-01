​Bruno Lage sobre o momento do FC Porto. “Equipas grandes nunca estão em crise”

“As equipas grandes nunca estão em crise”, afirmou este domingo o treinador do Benfica, Bruno Lage, questionado sobre o momento conturbado no FC Porto.



Na conferência de imprensa após a vitória por duas bolas a zero em Paços de Ferreira, Bruno Lage comentou o momento do rival.

“As equipas grandes nunca estão em crise. Não vencendo, ok, há umas horas a seguir em que se fica triste. Mas depois faz-se a análise e no jogo seguinte já estamos a dar resposta. Não vejo facilidades nenhumas. O ano passado recuperámos sete pontos. Só fiquei convencido que ia ser campeão quando vi a placa do árbitro com os descontos no jogo com o Santa Clara”, declarou Bruno Lage.

Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição, no sábado, após a derrota do FC Porto com o Sporting de Braga na final da Taça da Liga. Pinto da Costa já deu um voto de confiança ao treinador.

Rafa em vez de Chiquinho?

O Benfica venceu em Paços de Ferreira, por 2-0, e alarga para dez pontos a vantagem na liderança, mas o FC Porto tem menos um jogo.

Bruno Lage deu a titularidade a Rafa, em detrimento de Chiquinho, e o extremo mostrou pontaria e marcou um dos golos dos encarnados na Mata Real.

“Foi para aproveitar o momento. Rafa marcou dois golos no último jogo e sentimos que íamos ter espaço entre médios e a defesa. Temos vários jogadores que nos oferecem soluções. Hoje jogou o Rafa, que substituiu o Chiquinho que nos tem ajudado muito”, assinalou o treinador.

“Os dois têm esses movimentos de ataque à profundidade. O ponto forte do Chiquinho é esse, aliás. Sentimos que durante os primeiros 20 minutos, quando circulávamos à esquerda, o Rafa estava muito atrasado e quando cruzava não estava gente perto da área. Quando circulámos à direita, o objetivo seria a bola entrar e aproveitar alguma distância entre os dois centrais. O golo? Depois é talento do Rafa no um contra um”, sublinhou.

“Podíamos ter feito mais golos”

O treinador do Benfica considera que o triunfo em Paços de Ferreira é justo e podia ser por números mais expressivos.

“O que é importante de referir é aquilo que jogámos. Era este Paços que esperávamos. Fizemos uma primeira parte muito boa, podíamos ter feito mais golos”, disse aos jornalistas.

“Depois do nosso segundo golo o Paços melhorou, encostou-nos um pouco mais atrás. Fez alterações para isso, também tivemos de ajustar. Mas não me lembro de uma oportunidade do Paços, enquanto nós tivemos várias”, sublinhou Bruno Lage.

