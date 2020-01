Alerta aos profissionais da comunicação Social. “O bem faz sempre bem e o mal faz sempre mal”

“Mesmo apresentando casos de não bem ou até de mal”, é fundamental “fazer suscitar noutros a sua responsabilidade ou corresponsabilidade na construção do bem maior”, concluiu o prelado.

“Para os profissionais da comunicação social há este dever acrescido, porque, às vezes, o bem passa ao lado, pela pressão da própria orgânica dos órgãos da comunicação social. Mas era importante suscitar as histórias de bem que já têm acontecido. O bem faz sempre bem. E o bem pode fazer ainda mais bem e melhor. O contrário também é verdade, o mal faz sempre mal”, reforçou o bispo de Bragança-Miranda.

D. José Cordeiro observou ainda que devemos ser “artesãos da paz e do bem” e que “há muitas maneiras de o fazer”.

O bispo transmontano notou que, às vezes, há uma vontade de desistir “diante das dificuldades” e “complicações da vida” e realçou que a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais “suscita o fazer memória. E a memória é o horizonte da esperança, é o horizonte da história”.

“O Papa não deixa de dizer que também há histórias más, que também têm que ser atendidas, porque fazem parte daquilo que é a narrativa do ser humano. No entanto, não deve ser a história má a construir o futuro. Essas devem ser equacionadas, devem ser expurgadas e a história boa é que deve realmente ser a perspetiva de futuro”, observa o bispo dos Açores.

É por isso que o Papa “convida toda a pessoa a estabelecer relação com o outro, no sentido de uma comunicação positiva, a que chama a narrativa de histórias boas”, sublinhou o prelado, acrescentando, no entanto, que “aqueles que têm por tarefa serem comunicadores dentro dos órgãos de comunicação social têm aqui uma responsabilidade acrescida”.

A iniciativa inseriu-se no tradicional pequeno almoço que o bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, promove anualmente com os jornalistas da região, para “estreitar os laços e promover a cultura do encontro” entre os profissionais da comunicação social da região, no dia em que a Igreja celebra São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas.

O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais apresentou, esta sexta-feira, em Bragança, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais com o tema “‘Para que possas contar e fixar na memória’ (Ex 10, 2). A vida faz-se história”.

A mensagem do Papa para este dia, habitualmente apresentada aos portugueses em Lisboa, foi este ano, pela primeira vez, descentralizada para Bragança, aproveitando o encontro anual do bispo transmontano com a Comunicação Social.

Celebrações da data vão percorrer o país

A diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo, referiu-se à estreia e disse que “a ideia é, a partir de agora, celebrar este dia, apresentar esta mensagem em dioceses diferentes, percorrendo todo o país”. No próximo ano, a diocese escolhida será a do Algarve.

Já em relação à mensagem do Papa, Isabel Figueiredo referiu que “tem sempre esta particularidade” e “o maior desafio é obrigar-nos a pensar, nós próprios, com a nossa cabeça, com o nosso coração”.

“As mensagens são sempre muito dirigidas a quem as lê e, portanto, o Papa é sempre muito assertivo, espanta-se sempre a sua capacidade de dizer as coisas com um à vontade total, chama os nomes certos às coisas certas”, sublinhou.

Segundo a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, a mensagem do Papa Francisco “coloca-nos diante de uma situação que é muito real, que é termos a consciência de que o jornalismo, os comunicadores têm a capacidade de dizer o bem e têm a capacidade de dizer o mal, têm a capacidade de trabalhar para o bem e têm a capacidade de alimentar o mal”.

“E, portanto, ele [o Papa] pergunta-nos ‘vocês querem contar estas histórias? É isto que vale a pena? Não valerá a pena uma outra coisa? Não valerá a pena outro tipo de narrativa?’”, acrescentou.

Referindo-se ainda à mensagem de Francisco para este dia, Isabel Figueiredo evidenciou ainda que ‘perante o mal que nós, infelizmente, temos que denunciar todos os dias, nunca ficar aí, porque há um bem, há um bem maior” pelo qual temos que ‘trabalhar’”.

Questionada sobre se a função do jornalista também passa por denunciar o que está mal ou o mal, a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais afirmou que importa “denunciar de uma forma construtiva”.

“Aí é que está a questão. Porque denunciar por denunciar, todos o conseguimos fazer mais ou menos. Fazê-lo de uma forma construtiva, tendo consciência do impacto que fazemos na vida dos outros, esse é que é o grande desafio. Denunciar, sim, mas de forma construtiva, tendo sempre como objetivo algo maior que está mais ao fundo da estrada”, conclui Isabel Figueiredo.