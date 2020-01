Federer evita eliminação precoce com reviravolta "in extremis"

Roger Federer esteve a dois pontos de abandonar o Open da Austrália de forma precoce, na terceira ronda, esta sexta-feira. Porém, com uma reviravolta na "in extremis", o número três mundial assegurou a passagem à fase seguinte.

O suíço nunca esteve confortável, durante as quatro horas e três minutos de jogo com John Millman, número 47 do "ranking" ATP. Esse desconforto notou-se logo a abrir, quando o tenista australiano venceu o primeiro set, por 6-4.

Federer reagiu e ganhou o segundo parcial no "tie break" e, no terceiro, deu a volta à situação. Contudo, no quarto set, voltou a ceder e permitiu a Millman uma vitória relativamente fácil, que adiou a decisão para o quinto duelo.

Nota 10 para Roger

O equilíbrio continuou a pautar o confronto, mas no quinto set, Federer teve duas aberturas para dar a machadada final: primeiro, com 5-4 e, depois, com 6-5. Falhou as duas e Millman obrigou-o a disputar o "super tie break".

Como o próprio viria a referir, no final da partida, a salvação de Federer foi o facto de o jogo se decidir em "super tie break", com os tenistas a terem de chegar aos 10 pontos para vencerem. Isto porque o antigo número um do mundo esteve com pé e meio fora de Melbourne, perto do final, com Millman a vencer por 8-4.

A dois pontos de protagonizar o principal escândalo da ronda, Federer pareceu acordar: venceu seis pontos consecutivos e carimbou a 100.ª vitória no Open da Austrália.

Na quarta ronda, no domingo, Federer terá pela frente o húngaro Márton Fucsovics, número 67 da hierarquia mundial.