Portugal piorou no índice da perceção da corrupção

No extremo oposto, existe mais corrupção no setor público na Bulgária (43 pontos), Roménia (44 pontos) e Hungria (também 44 pontos).

Considerando apenas a UE, Portugal é o 13.º Estado-membro com menos corrupção entre os 28 (o Reino Unido ainda figura nos dados, apesar do 'Brexit'), ficando assim a meio da tabela. O relatório da TI não refere casos específicos de corrupção em Portugal.

Não se registaram melhorias no combate à corrupção no ano passado em Portugal. Esta é a conclusão do Índice de Perceção da Corrupção elaborado pela organização não-governamental da Transparência Internacional (TI) e que foi divulgado em Berlim, na Alemanha.

Quem lidera a tabela?

O Índice usa uma escala de zero a 100, em que zero é altamente corrompido e 100 é muito limpo.

No topo da tabela estão a Dinamarca e a Nova Zelândia, com pontuação de 87 cada, seguidos pela Finlândia (86), Singapura (85), Suécia (85) e Suíça (85). Já a Síria, o Sudão do Sul e a Somália, com pontuações de 13, 12 e 9, respetivamente, ocupam os últimos lugares.

O ranking revela ainda que quatro países do G7 obtiveram pontuação inferior em comparação ao ano passado: Canadá (77), Reino Unido (77), França (69) e EUA (69).

A Alemanha e o Japão não verificaram melhorias, enquanto a Itália ganhou um ponto.

Segundo o Índice de Perceção de Corrupção de 2019 um "número impressionante de países está a mostrar pouca ou nenhuma melhoria no combate à corrupção". A análise constata que os "países em que as eleições e o financiamento de partidos políticos estão abertos a influência indevida de interesses pessoais são menos capazes de combater a corrupção".

"A frustração com a corrupção do Governo e a falta de confiança nas instituições indicam a necessidade de maior integridade política", salientou Delia Ferreira Rubio, presidente desta organização não-governamental.

Segundo o Índice, mais de dois terços dos países pontuam abaixo de 50, com uma pontuação média de apenas 43.

Desde 2012, apenas 22 países melhoraram significativamente as suas pontuações incluindo a Estónia (74), a Grécia (48) e a Guiana (40).

No mesmo período, 21 países diminuíram significativamente as suas pontuações: Austrália (77), Canadá (77) e Nicarágua (22).

O que recomenda a Transparência Internacional?

Para "reduzir a corrupção e restaurar a confiança na política", a Transparency International recomenda que os Governos reforcem os controlos e as contas e promovam a separação de poderes; abordem o tratamento preferencial para garantir que orçamentos e serviços públicos não sejam conduzidos por ligações pessoais ou interesses especiais tendenciosos e controlem o financiamento político para evitar dinheiro excessivo e influência na política.

A TI aconselha ainda a gerir conflitos de interesse, regular atividades de lóbi, fortalecer a integridade eleitoral e prevenir e sancionar campanhas de desinformação e capacitar cidadãos e proteger ativistas, denunciantes e jornalistas.

A Transparency International é uma organização não-governamental com sede em Berlim que lidera a luta contra a corrupção há mais de 25 anos.

O Índice de Perceções de Corrupção (IPC) é um ranking anualmente publicado e é considerado o principal indicador global sobre os níveis de corrupção no setor público de cada país. É elaborado a partir das perceções de especialistas e de organizações internacionais, num total de 13 fontes, usando uma escala de zero a 100 pontos, em que zero significa "corrupção elevada" e 100 "transparência elevada".