Ao fim de 17 anos. Banco Central Europeu volta a rever estratégia monetária

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), anunciou, esta quinta-feira, em Frankfurt, que não irá alterar as taxas de juros, nem a política de estímulos, mas vai avançar com uma revisão da estratégia monetária global, o que influenciará a economia de todos os países da zona euro.

A estratégia de política monetária foi adotada em 1998 e alguns dos seus elementos foram clarificados em 2003, mas desde esse ano que não existiam alterações.

O conselho do BCE justificou a necessidade de rever as “regras do jogo”, a nível de política monetária europeia, com as “alterações estruturais profundas [sentidas] na economia da área do euro e na economia mundial”, devido ao “abrandamento da produtividade e ao envelhecimento da população”.