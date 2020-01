Diocese de Viseu forma 17 novos animadores dominicais

O cónego José Henrique Santos, natural do Sátão e primo do bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, divide-se numa longa lista de responsabilidades. Aliás, a multiplicidade de tarefas não é exclusividade sua, como começa por salientar.

“Há padres que têm cinco, seis paróquias e concelhos que estão entregues a dois padres: Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (só Fornos tem 11 paróquias) e outras paróquias muito dispersas.

Pároco em Rio de Loba, a segunda maior paróquia da diocese, com dez mil pessoas, e responsável pelo Secretariado da Pastoral Litúrgica da diocese de Viseu, o cónego e arcipreste José Henrique Santos revela que a primeira formação de animadores dominicais aconteceu há dez anos. “Esta é a que tem menos gente, as outras tiveram sempre à volta de 30 pessoas”, conta, exibindo o cartão que vai ser entregue a 17 formandos do curso de animadores dominicais na ausência do presbítero.

“É já o sexto curso a decorrer na diocese de Viseu e está relacionado com o facto de ano para ano haver menos sacerdotes e em consequência, sacerdotes a assumir a responsabilidade de cada vez mais paróquias”, justifica, acrescentando que “as 17 pessoas a frequentar o curso são preparadas para fazer as celebrações das palavras sempre em coordenação com o pároco, permitindo às pessoas celebrar o domingo. Já há paróquias com missa alternada de 15 em 15 dias, um pároco não pode celebrar seis ou sete vezes num fim de semana”, adverte.

O cónego José Henrique Santos sublinha que “estes animadores dominicais na ausência do presbítero possibilitam essa assembleia dominical festiva, que não é eucaristia, mas é o modo de os cristãos se reunirem e celebrarem o domingo”, elogia, referindo que o curso é teórico prático. “Tem dois dias desde as 9h até às 17h. É um curso onde são ministradas matérias de caráter espiritual, litúrgico, teológico, técnico, as formas de estar perante uma assembleia, porque nem sempre é fácil estar diante de 50 pessoas. Tem alguma aprendizagem prática na capela do Centro Pastoral, (como se colocar, quais os objetos que utilizam no decorrer da celebração)”, explica.