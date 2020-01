Juventus guarda 25 milhões para levar Alex Telles do FC Porto

A Juventus estará interessada em contratar Alex Telles ao FC Porto e até já terá uma proposta de 25 milhões de euros preparada, de acordo com o portal italiano "Calciomercato".

O lateral-esquerdo brasileiro, de 27 anos, que cumpre a quarta época no FC Porto, termina contrato em junho de 2021 e tem cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Alex Telles já informou a estrutura portista que não pretende renovar.

O diário desportivo catalão acrescenta outros dois nomes à corrida pelo internacional brasileiro do FC Porto: Chelsea e Paris Saint-Germain.

Formado no Juventude, do Brasil, Alex Telles está há quatro anos no FC Porto. Foi contratado, na época 2015/16, aos turcos do Galatasaray, que na temporada anterior o tinham emprestado ao Inter de Milão.

De azul e branco, o defesa brasileiro leva 16 golos e 51 assistências em 171 jogos. Esta época, são cinco golos e oito assistências em 28 jogos.