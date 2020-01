​Macron exaltado em Israel expulsa polícias de igreja

A visita do Presidente francês a Israel ficou esta quarta-feira marcada por um incidente. Emmanuel Macron exaltou-se com as forças de segurança e exigiu que abandonassem uma igreja gaulesa, em Jerusalém.



Num inglês com perfeito sotaque francês, Emmanuel Macron disse alto e bom som para os polícias: “saiam daqui”.

Em causa está um diferendo antigo sobre a Igreja de Santa Ana, situada na cidade velha de Jerusalém. O templo já esteve no epicentro de um incidente idêntico com Jacques Chirac, em 1996. O então Presidente francês chegou mesmo a ameaçar deixar imediatamente Israel se as forças de segurança não saíssem da igreja.

A Igreja de Santa Ana foi entregue pelos otomanos ao imperador francês Napoleão III, em 1856, em compensação pela ajuda na guerra da Crimeia.