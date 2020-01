Coronavírus. Confirmado primeiro caso em Hong Kong poucas horas depois de Macau

O coronavírus já chegou a Hong Kong, adianta a agência Reuters. A informação é avançada esta quarta-feira por vários canais de televisão, sem citar fontes. Este

As autoridades chinesas apelaram à população para que evite multidões e encontros em espaços públicos, alertando que uma nova doença viral que infetou centenas e matou nove pessoas se pode alastrar ainda mais.

O número de casos aumentou rapidamente desde que a nova pneumonia foi detetada no mês passado em Wuhan, no centro da China. No total, há 440 casos confirmados, em 13 jurisdições do país, anunciou o vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde.

Nove pessoas morreram, todas na província de Hubei, cuja capital é Wuhan.

Fora da China, foram ainda confirmados casos do novo coronavírus entre viajantes chineses na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Taiwan, EUA e Macau todos também oriundos de Wuhan.



Estes casos alimentam receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.