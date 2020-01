Kawhi mostra a Doncic como se faz

Os Los Angeles Clippers ascenderam ao segundo lugar da Conferência Oeste, durante a madrugada desta quarta-feira, com uma vitória sobre os Dallas Mavericks, fora de portas, por 107-110.

Kawhi Leonard, dos Clippers, e Luka Doncic, dos Mavs, foram as principais estrelas da partida, ambos com duplos-duplos de 36 pontos. O esloveno (10 ressaltos e nove assistências) ainda roçou o triplo-duplo, mas foi o extremo norte-americano (11 ressaltos) a sorrir no final.

Para tal, contribuíram 18 pontos de Landry Shamet, 16 de Lou Williams e 12 de Motrezl Harrell, do lado de LA. Dallas contou com 13 pontos de Tim Hardaway Jr., 12 de Boban Marjanovic e 10 de Kristaps Porzingis.

Os Clippers sobem ao segundo posto do Oeste, atrás dos rivais citadinos, os Lakers, com 31 vitórias e 13 derrotas. Os Mavericks mantêm-se na quinta posição, com um registo de 27 triunfos e 16 derrotas.