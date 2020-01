Leão assado à moda de Braga

A vitória do Braga sobre o Sporting, que permitiu aos minhotos chegar à final da Taça da Liga, faz manchete dos três jornais desportivos.

"Bracalândia", titula "A Bola". Minhotos dominaram leões e vão jogar a final em casa. "Guerreiros até ao fim", enaltece "O Jogo". Paulinho voltou a ser decisivo, com um golo aos 90 minutos. Bolasie foi expulso aos 61 minutos e Mathieu aos 93. "Caldeirada", anuncia o "Record". Eduardo, do Braga, e Eduardo, do Sporting, foram expulsos na confusão final.