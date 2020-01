Sporting vai colocar claques no segundo anel do estádio

O Sporting vai colocar todas as claques do clube na arquibancada do Estádio de Alvalade e com caixa de segurança a partir da próxima temporada, uma situação por norma apenas aplicada aos adeptos visitantes, segundo escreve "A Bola".

As relações entre a direção do Sporting, liderada por Frederico Varandas, e as claques continua a piorar, depois da recisão do protocolo de relação entre as duas partes.

A SAD irá tomar a medida na sequência do incidente no dérbi contra o Benfica, em que o jogo esteve interrompido durante cerca de cinco minutos devido ao arremesso de pirotecnia para o relvado, o que deverá implicar multas pesadas para o emblema leonino.