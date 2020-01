EUA. ​Milhares de defensores das armas manifestaram-se com as suas espingardas

Milhares de norte-americanos defensores de porte de armas manifestaram-se esta segunda-feira, em Richmond, no estado da Virgínia, num evento rigorosamente vigiado, por receio de ações violentas de grupos de extrema-direita.



Os manifestantes gritaram "EUA! EUA!", muitos deles armados com espingardas e com camuflados de caça, dizendo querer denunciar projetos de lei que restringem o acesso às armas, apresentados no congresso estadual por políticos do Partido Democrata, que estão no poder neste estado norte-americano.

O governador democrata da Virgínia, Ralph Northam, decretou estado de emergência para o local da manifestação, que vigora desde sexta feira e mantém-se até terça-feira, proibindo o porte de armas de fogo e de objetos perigosos, temendo as consequências de tumultos.

A sede do governo local foi colocada sob vigilância apertada, com um forte dispositivo policial.

"As armas salvam vidas" e "Todo o controlo de armas é racista", liam-se em cartazes empunhados por manifestantes, que chegaram cedo ao local do protesto, num dia frio de inverno.

"Nas últimas décadas, os políticos tentaram aprovar leis que dificultam a compra de armas de fogo por cidadãos cumpridores da lei. É nosso direito constitucional, que deus nos deu, andarmos armados", disse um morador de Richmond, uma geralmente pacata cidade, capital do estado de Virgínia.

Vários movimentos de extrema-direita anunciaram a sua participação neste "dia de lóbi", organizado pela Liga de Defesa para Cidadãos da Virgínia.