Grimaldo elogia formação do Benfica e admite vontade de ir longe na Liga Europa

Alex Grimaldo, lateral-esquerdo, acredita que o Benfica fez uma primeira metade de época quase perfeita, em entrevista ao jornal "Marca", e elogia o trabalho feito na formação.

"Quase não poderíamos ter feito melhor. Só perdemos em casa contra o FC Porto, mas ganhámos tudo o resto. O Benfica é um clube forte, mas perdemos grandes jogadores e é difícil substituir. Os clubes pagam muito. Contratamos bem e queremos chegar longe na Liga Europa".

Gedson Fernandes é o mais recente caso de jogadores formados no Benfica que saltaram para grandes palcos. Grimaldo elogia o trabalho feito pelo clube na academia: "É mérito do presidente e do Benfica. Cuidam bem dos jovens. As instalações e tudo o que involve o clube é fantástico e isso ajuda"

A próxima pérola a "dar o salto" pode ser Tomás Tavares, segundo o colega da defesa: "Temos vários jovens muito bons. O Tomás, lateral-direito, pode ser o próximo, mas também há outros".

Grimaldo renovou até 2023, diz estar satisfeito em Lisboa e coloca o foco na estreia pela seleção principal espanhola: "O Benfica queria que eu renovasse e eu estou muito feliz. É a minha quarta época, ganhei muitos troféus e sou parte de um clube onde a exigência é máxima. Sempre disse que a seleção é um dos meus objetivos. Quero ir à seleção, trabalho para isso e ainda tenho tempo até ao Europeu".

Félix "vai triunfar"

Na última temporada, Grimaldo partilhou balneário com João Félix, que não tem tido o caminho fácil no Atlético de Madrid, tendo custado 126 milhões de euros. Grimaldo não duvida da qualidade do internacional português.

"Acho que lhe falta adaptação. O sistema do Simeone e do Atlético é complicado e diferente do que via no Benfica. Precisa de tempo. O João é um grande jogador e não tenho dúvidas que triunfará em qualquer clube", disse.