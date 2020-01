Vietto falha treino do Sporting antes da partida para Braga

Luciano Vietto continua a desfalcar as contas do Sporting. O avançado argentino falhou o treino desta segunda-feira, o último antes da partida da equipa para Braga, para disputar a "final four" da Taça da Liga.

Segundo foi possível conferir, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Silas continua a poder contar com Bruno Fernandes, apesar dos rumores de saída iminente do capitão leonino para o Manchester United.

Joelson Fernandes, avançado de 16 anos recém-promovido à equipa principal do Sporting, também participou na sessão de treino.

O Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, vai disputar o acesso à final diante do Braga, na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.