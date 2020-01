Sporting pode fechar contratação de Sporar esta segunda-feira

O Sporting pode concluir a contratação de Andraz Sporar esta segunda-feira, de acordo com o jornal "Record". O avançado esloveno, de 25 anos, estará à espera de um telefonema para viajar para Lisboa, onde deverá assinar contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia.

O referido jornal indica que a posição de Sporar tem sido um trunfo do lado do Sporting, dado que o Slovan Bratislava recebeu outras propostas pelo avançado, que no entanto sempre deu preferência aos leões. O negócio entre os dois clubes estará praticamente finalizado, faltando apenas limar algumas arestas. A transferência deverá fazer-se por cerca de sete milhões de euros, com uma parte a depender de objetivos.

Sporar está no Slovan Bratislava desde a época 2017/18, quando foi contratado aos suíços do Basileia. O ponta de lança esloveno, de 25 anos, leva 21 golos em 26 jogos, em todas as competições, esta temporada.