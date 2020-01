Sousa Cintra: "Taça da Liga é a última oportunidade para o Sporting ganhar algo esta época"

Sousa Cintra acredita que a Taça da Liga é a "última oportunidade" da época para o Sporting conquistar um troféu.

O dérbi frente ao Benfica deixou o Sporting a 19 pontos da liderança e com as possibilidades de conquista do campeonato praticamente goradas. Em entrevista a Bola Branca, o ex-presidente do Sporting aponta a mira à Taça da Liga e diz estar, como considera ser apanágio entre os sportinguistas, com "esperança" num futuro melhor.

"[A Taça da Liga] é o troféu que constitui a última oportunidade para o Sporting ganhar alguma coisa esta época. O campeonato já foi, a Taça de Portugal já foi. Mas, como costumo dizer, os sportinguistas nunca perdem a esperança. É preciso começar agora a preparar o futuro, com uma equipa à altura da história do Sporting, até porque os sportinguistas não podem ficar satisfeitos com os resultados que a equipa tem apresentado. Ninguém gosta disso", sublinha.

Não obstante, Sousa Cintra pede "bom senso" à direção, presidida por Frederico Varandas, para que se evitem "exageros" em certas decisões:

"Também não queremos loucuras, tem de haver bom senso para fazer as coisas sem exageros. É importante não errar nas decisões, fazer as coisas com algum cuidado para que tudo corra bem e os sportinguistas fiquem mais felizes do que o que estão agora. Espero que as coisas corram bem para que tudo funcione com normalidade e sem guerras."