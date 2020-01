Marido de Isabel dos Santos diz que Rui Pinto é “braço armado do complot” do Luanda Leaks

O marido de Isabel dos Santos diz que o ‘hacker’ português é o braço armado do "complot" por detrás do Luanda Leaks que junta ainda o presidente de Angola e o antigo vice-presidente, Manuel Vicente.

Sindika Dokolo reage à investigação do consórcio internacional de jornalistas, que em Portugal é integrado pelo “Expresso”. Segundo o semanário, durante seis meses, entre maio a novembro de 2017, no último terço do seu mandato à frente da Sonangol, Isabel dos Santos fez com que a petrolífera estatal angolana para a qual tinha sido nomeada pelo pai, quando José Eduardo dos Santos era ainda presidente de Angola, transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.

“Nós sabíamos que várias das nossas empresas tinham sido alvo de um ‘hacker’ português. Estes documentos foram guardados e estão, hoje, a ser instrumentalizados para controlar por completo os nossos bens no estrangeiro. Eles utilizam os órgãos de comunicação social para manipular a opinião dos governos”, disse o marido da empresária angolana em entrevista à RFI.