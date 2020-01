Pacers metem a quinta frente aos Nuggets

Os Indiana Pacers chegaram à quinta vitória consecutiva na NBA, na madrugada desta segunda-feira, frente aos Denver Nuggets. A equipa sediada em Indianapolis venceu, fora de casa, por 107-115.

Damantas Sabonis foi a estrela da partida, com um triplo-duplo de 22 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências. Doug McDermott acrescentou 24 pontos e Malcolm Brogdon e TJ Warren amealharam 22 pontos, cada.

De nada valeu a grande noite de Nikola Jokic, que conseguiu um duplo-duplo de 30 pontos e 10 ressaltos. O poste sérvio esteve, porém, mal acompanhado: Jerami Grant e Will Barton foram os únicos que ultrapassaram a barreira dos 15 pontos, cada um com 16.

Com a quinta vitória consecutiva, os Pacers chegaram ao quinto lugar da Conferência Este, com registo de 28 vitórias e 15 derrotas. Os Nuggets estão em terceiro, no Oeste, com 29 triunfos e 13 derrotas.

Todos os resultados



San Antonio Spurs-Miami Heat, 107-102

Denver Nuggets-Indiana Pacers, 107-115