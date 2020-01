Sereno: "Se há equipa capaz de recuperar sete pontos é o FC Porto"

Henrique Sereno reconhece que o campeonato se complicou para o FC Porto. No entanto, em entrevista a Bola Branca, faz notar que ainda é possível aos portistas recuperar o terreno perdido e chegar ao título.

"A conquista do campeonato ficou mais complicada. No ano passado, foi ao contrário, estava o Benfica a sete pontos e conseguiu ser campeão. Se há equipa que consegue reverter essa situação, é o FC Porto, apesar de ser difícil. Infelizmente, no último jogo, contra o Sporting de Braga, houve alguma má sorte e não conseguiram ganhar. Mas o FC Porto é aquela equipa que, a qualquer momento, apanha uma fase de jogos só com vitórias e encarrila. É isso que têm de tentar conseguir", sublinha.



Os dragões terão oportunidade de esquecer as mágoas do campeonato na Taça da Liga, cuja "final four" se preparam para disputar. Nas meias-finais, defrontam o Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga.

Sereno, que jogou pelas duas equipas, analisa o momento de ambas e espera dificuldades acrescidas para a equipa de Sérgio Conceição. Na opinião do antigo defesa-central, o FC Porto está em queda.

"Neste momento, o FC Porto está numa fase decrescente e vai fazer de tudo para ganhar este jogo. Ainda por cima, estamos a falar de uma taça que o FC Porto nunca conquistou. Por outro lado, o Vitória SC ganhou o último jogo no último minuto, pelo que está moralizado. Não vai ser nada fácil para o FC Porto. Creio que a equipa do Vitória está mais moralizada do que a equipa do FC Porto", refere.